Калуга, 5 июня, 2017, 14:44 — ИА Регнум. У приёмной президента России в Калуге 4 июня состоялся пикет Калужского регионального активиста отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Акцию провели в поддержку выступлений против политики детского омбудсмена Анны Кузнецовой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Калужского регионального отделения «Родительское Всероссийское Сопротивление» Пикет РВС в Калуге

«Кузнецова не на словах, а на деле демонстрирует приверженность ювенальным принципам, — заявил пикетчик. — Она это подтвердила, подписав меморандум о сотрудничестве с главой финской ювенальной системы».

По словам протестующего, акция проводилась в защиту традиционных российских ценностей и семейных устоев.

«Несмотря на причастность к религиозному сообществу, детский омбудсмен демонстрирует двусмысленность и равнодушие к будущему традиционной российской семьи», — считает он.

Родители обеспокоены продвижением новой национальной десятилетней стратегии «Десятилетие детства 2018−2027», которую представили на подпись президенту России Владимиру Путину 1 июня 2017 года. Активисты РВС заявляют, что стратегия не прошла положенных общественных обсуждений, а настоящие авторы документа, равно как и его полный текст тщательно скрываются.

Напомним, по мнению протестующих, действия Анны Кузнецовой указывают на её «проювенальную позицию». Скандал вокруг детского омбудсмена разразился после обнародования доклада об исполнении поручения президента по анализу практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью.

Так, в докладе указано, что неправомерность изъятий выявлена лишь в единичных случаях, тогда как общественники заявляют, что подобных случаев уже десятки. В итоге ряд родительских организаций покинули состав совета при уполномоченном в знак протеста.

Акции протеста прошли в Москве, в Саратове, в Ростове-на-Дону, Таганроге, Тольятти, Туле, Симферополе, Липецке, Калининграде, Челябинске и других городах. Главное требование активистов — представить текст стратегии в интересах детей на обсуждение общественности, а также не пытаться применить финскую ювенальную модель в России.

Добавим, реализация ранее действующей (по 1 июня 2017 года) стратегии привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам: от неуплаты за услуги ЖКХ и бедности обстановки в квартирах, до изъятий за незначительные наказания. Представители родительских организаций отмечали зависимость продвигаемого в РФ ювенального курса от зарубежных схем в семейной политике.