Рига, 5 июня, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Национальное объединение в целом получило в самоуправлениях 166 депутатских мест, оно также будет представлено в альянсах с другими политическими силами. СЗК на муниципальных выборах получил 157 депутатских мест, в самоуправления избраны 10 депутатов от объединения СЗК и «Единства», восемь депутатов — от объединения СЗК и Альянса регионов, шесть — от СЗК и Латгальской партии. КСЛ по итогам выборов получил 146 депутатских мест, также он будет представлен депутатами, которые избраны от различных объединений. «Единство» получило 119 депутатских мест, а также будет представлено семью депутатами, избранными от различных объединений. От Латвийского объединения регионов в самоуправления избраны 98 депутатов.

Dezidor Латышские правые радикалы

В свою очередь Социал-демократическая партия «Согласие» (мэр Риги Нил Ушаков) получила 102 депутатских места, а также 32 места в Риге в объединении с партией «Честь служить Риге».