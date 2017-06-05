Грозный, 5 июня, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Кампания по сдаче ЕГЭ в полном разгаре. Сегодня, 5 июня, выпускники сдают уже четвертый экзамен — по обществознанию. В сообщениях министерств образования субъектов Северного Кавказа появилась первая информация о нарушениях в ходе сдачи экзаменов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Так, в Дагестане в ходе второго экзамена по математике профильного уровня, который сдавали на 58 пунктах более пяти тысяч выпускников, было удалено девять человек. С экзамена по математике базового уровня в Карачаево-Черкесии удалили двух учащихся.

На Ставрополье 31 мая троих школьников удалили с экзамена за наличие шпаргалок. Еще восемь человек поплатились за нарушения 2 июня — во время профильного экзамена по математике. Пятерых проводили с экзамена за обнаруженные шпаргалки, еще троих — за мобильные телефоны.

В Кабардино-Балкариисвои знания по математике базового уровня проверили 4014 человек. С экзамена был удален всего один нарушитель, который воспользовался мобильным телефоном.

ЕГЭ по математике профильного уровня в Северной Осетии сдавали на 25 пунктах приема экзамена 2684 человека. За нарушение порядка проведения экзамена были удалены восемь человек.

В Чечне в ходе проведения первых экзаменов, как сообщили в Минобразования республики, выявлено шесть, нарушений пишет «Кавказский узел». В Минобре Ингушетии заявили, что экзамены проходят в штатном режиме, информации о нарушителях пока нет.

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Глава Рособрнадзора похвалил Северный Кавказ за ЕГЭ

Стоит отметить, что, по данным Рособрнадзора, всего в России в период сдачи ЕГЭ-2017 с трех экзаменов — по географии, информатике и базовой математике — удалены за нарушения около 100 человек. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, это «несколько меньше, чем в прошлом году, когда было удалено примерно 130 человек».

Напомним, качество результатов ЕГЭ в 2016 году в Северо-Кавказском федеральном округе значительно выросло. Так, число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог по русскому языку, снизилось с 17% до 7%, а по математике базового уровня — с 27% до 15%.

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Глава Ингушетии: Комиссию по проведению ЕГЭ поменять!