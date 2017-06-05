Москва, 5 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Внутренняя энергетика, с которой Дональд Трамп вел предвыборную кампанию в США, помогла ему выйти победителем из президентской гонки. Именно это имел в виду Владимир Путин, говоря о «перегибах» в поведении Трампа, заявил 5 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Комментируя высказывание главы государства «перебирает мужик», произнесенное в адрес президента США, Песков пояснил, что смысл фразы был совершенно ясен из контекста. Речь шла о выборной кампании в США, освещавшейся мировыми и отечественными СМИ.

«Президент как раз имел ввиду, что внутренняя энергетика тогда кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов и как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, Владимир Путин отметил, что Запад пытается «переложить все с больной головы на здоровую», утверждая, что на итоги выборов в США влияла Москва. Глава государства заявил, что проблема кроется внутри американской политики.

«Команда Трампа оказалась более эффективной в этой избирательной кампании. Я сам иногда думаю: ну, перебирает мужик, но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку», — сказал Путин и добавил, что команде другого кандидата хочется найти виноватых вместо того, чтобы признать собственный просчет.

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