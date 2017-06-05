Москва, 5 июня, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию вокруг Катара, заявив, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, Москва заинтересована в хороших отношениях со странами Персидского залива. Он отметил, что со странами Персидского залива у России активно идёт «инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическое сотрудничество и сотрудничество в достаточно сенситивных областях».

При этом Россия рассчитывает, что из-за разрыва семью арабскими странами дипотношений с Катаром общий настрой государств региона на борьбу с терроризмом не изменится.

«Мы действительно заинтересованы в поддержании этих добрых отношений и заинтересованы в том, чтобы все-таки в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера»,— сказал Песков.

Он также выразил надежду, что все разногласия будут решены в мирном порядке.

Ранее дипломатические отношения с Катаром разорвали Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия и Мальдивы. Причиной такого решения была объявлена «дестабилизирующая роль» Дохи в регионе и поддержка эмиратом экстремистской идеологии и группировок.