Астана, 1 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Казахстана разрабатывает поправки в закон о физической культуре, которые ужесточат наказание для спортсменов, употребляющих допинг.

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«Мы сейчас пытаемся это сделать в парламенте, изменение в закон о физической культуре. Ужесточить вплоть до уголовного наказания за применение допинга. Наказание спортсмену, врачам, тренерам, людям, доставившим эти препараты. Вы же понимаете, это очень серьезные препараты, которые опубликовали. Там порядка десяти тысяч препаратов, опубликованных WADA, запрещенных для того, чтобы спортсмены их принимали. Поэтому все лица, которые вокруг спортсменов будут задействованы, наверное, будет следствие, это уголовная ответственность. Кого суд признает виновным, тот и понесет наказание», — рассказал сегодня, 1 ноября, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков.

При этом Мусайбеков отметил, что в настоящий момент Казахстан изучает опыт Италии и Германии в этом вопросе.

«Там огромные сроки — от года до десяти лет. Десять — тем, кто доставляет запрещенные препараты для спортсменов, до пяти лет дается людям, которые непосредственно давали допинг спортсмену, и самому спортсмену дают от года до двух лет и огромный материальный штраф», — пояснил спикер.

Отметим, что Мусайбеков затронул тему ужесточения наказания за употребление допинга в связи с ситуацией, в которой оказались известные казахстанские спортсмены.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) тяжелоатлеты Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова были лишены золотых медалей, полученных ими на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Такое решение было принято после получения положительных результатов повторных допинг-проб, взятых у спортсменок в 2012 году. Кроме того, МОК теперь будет вынужден пересмотреть результаты Олимпийских игр 2012 года и вручить золото тем спортсменам, которые заняли вторые места.

«Уже восемь лет прошло. Никакого расследования мы провести не можем, тем более все допинг-пробы хранятся в лаборатории WADA в Лозанне. По правилам МОК допинговые пробы, взятые у спортсменов на Олимпийских играх, хранятся десять лет, и они, не согласовывая с нами, не оповещая, в любой момент могут вскрыть пробу спортсмена», — пояснил по этому поводу Мусайбеков на сегодняшнем брифинге.

При этом он отметил, что несмотря на решение МОК, лишенных наград спортсменов подвергать новым унижениям не будут.

«Такой случай произошел, ну, что же сделаешь? Надо с этим смириться. А по премиальным, по квартирам — в законодательстве у нас такой нормы нет. Нет такого, чтобы попался спортсмен с допингом, и в связи с этим лишать спортсмена ранее выданных премиальных», — пояснил вице-министр.

Между тем, главный тренер национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Алексей Ни сообщил, что все три спортсменки не согласны с решением МОК.