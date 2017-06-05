Рига, 5 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) не считает, что Латвия должна последовать примеру Литвы, постановившей, что как минимум 90% ретранслированных и доступных в интернете телепередач должно быть на официальных языках Евросоюза, сообщает LETA. Как заявила глава Совета Даце Кезбере, в Латвии состав населения отличается от литовского, поэтому дальнейших дискуссий по этому вопросу не будет.

espensorvik Телеэфир

При этом Кезбере отметила, что Латвия достигает тех же целей, что и литовцы — укрепления позиций государственного языка и уменьшения влияния российского информационного пространства — при помощи других мер. Например, увеличением доли контента на латышском языке в эфире Латвийского радио.

Напомним, Сейм Литвы постановил, что программы на официальных языках Европейского союза должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм. «Так мы будем поощрять употребление государственного языка и других официальных языков, уменьшать зависимость от информационного пространства Кремля», — заявил автор идеи Лауринас Кащюнас. Он также отметил, что на данный момент «до 30% всех ретранслируемых программ в Литве идут на русском языке».

Литовская комиссия по радио и ТВ, которая 6−12 марта изучила сетку программ литовских телеканалов, установила, что на телеканале Lietuvos rytas 38% эфирного времени занимала созданная в России продукция, включая анонсы фильмов или программ. На канале BTV российские программы и фильмы занимали 35,5% эфирного времени, на канале TV6 — более 7%, на каналах TV3 и TV8 — примерно по 2% эфирного времени.