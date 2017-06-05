Воронеж, 5 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту подделки протоколов общего собрания жильцов многоквартирного дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки «УК Ленинского района». Проверка выявила признаки подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома №11 по ул. Моисеева.

В частности, среди тех жильцов, кто якобы подписал протокол в сентябре 2013 года, числятся граждане, которые к тому моменту уже умерли. Другие жители дома отрицают факт своего участия в общем собрании.

В соответствии с поддельным документом жителям дома были выставлены счета за ремонт дымовых и вентиляционных каналов на общую сумму более 350 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения итогов проверки в ГУ МВд РФ по региону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа в целях его использования»), которые находятся в производстве отдела дознания городского УМВД.

Параллельно прокуратура направила шесть исков в суд в интересах пенсионеров и инвалидов, проживающих в этом доме, с требованием вернуть людям те деньги, которые с них были взяты незаконно, а также компенсировать моральный вред.

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О массовой подделке протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов в Воронеже говорилось не раз, однако массовую форму она приняла во второй половине 2016 года. По данным, который в середине марта направил запрос по этому вопросу главе Минстроя Михаилу Меню, речь идет о подделке десятков, а то и сотен протоколов общих собраний жильцов, на которых принимались решения в пользу УК: например, предоставлялось право «индексировать» тариф на содержание жилья. Тогда же СКР начал проверку этой информации.

Впрочем, руководитель регионального ГУ МВД Александр Сысоев в конце марта на встрече с журналистами пояснил, что подделка протоколов общих собраний — это еще не мошенничество, для обвинений нужны и другие доказательства.

«Это документ внутренний для этой категории людей, не для правоохранительных органов, ищите иные доказательства противоправных действий этой компании и других. Вот, примерно так: «Потому что вот у нас протокол, и он у нас фальшивый, поэтому тут мошенничество. Тут ещё что-то!» Этого мало!», — сказал тогда Сысоев.