Бывшему директору библиотеки украинской литературы могут дать условный срок
Москва, 5 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В ходе прений гособвинитель попросил суд признать Наталью Шарину виновной и назначить ей наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком в пять лет. Также прокурор попросил суд запретить подсудимой занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и госслужбой, сроком на три года. Кроме того, гособвинение поддержало гражданский иск к Наталье Шариной от потерпевшей стороны на сумму более 2,1 млн рублей.
«Поскольку суд уже вынес обвинительный приговор, то есть установил вину обвиняемой, требуемое прокурором наказание в виде условного лишения свободы с лишением права занимать определённые должности вполне сопоставимо с тяжестью вменённого преступления, — заявил Антон Соничев. — Учитывая, что Наталья Шарина уже провела под домашним арестом полтора года, вероятнее всего, этот срок будет засчитан в срок условного заключения. Рассчитывать на смягчение участи Шарина вряд ли может, поскольку суд вынес обвинительный приговор».
Тем не менее он отметил, что по пункту обвинения Шариной в растрате, суть наказания, вероятно, сведется лишь к возмещению материального ущерба.
«Что касается растраты, санкция статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. В случае Шириной, скорее всего, суть наказания сведётся к возмещению материального ущерба, то есть денежной выплаты обвиняемой в пользу потерпевшей (библиотеки)», — заявил Соничев.
Он также напомнил, что решение суда вступает в силу не сразу и у стороны защиты есть месяц на обжалование. Вероятно, что защита воспользуется этим правом.
Напомним, Наталья Шарина была заключена под домашний арест 30 октября 2015 года. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в 2011—2015 годах обвиняемая, являющаяся должностным лицом, в нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.
Также Шариной 5 апреля 2016 года было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемая в 2011—2013 года расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое было прекращено в 2013 году за отсутствием состава преступления.