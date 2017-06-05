Москва, 5 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. В ходе прений гособвинитель попросил суд признать Наталью Шарину виновной и назначить ей наказание в виде пяти лет условно с испытательным сроком в пять лет. Также прокурор попросил суд запретить подсудимой занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью и госслужбой, сроком на три года. Кроме того, гособвинение поддержало гражданский иск к Наталье Шариной от потерпевшей стороны на сумму более 2,1 млн рублей.

Actualitte.com Директор украинской библиотеки Наталья Шарина

«Поскольку суд уже вынес обвинительный приговор, то есть установил вину обвиняемой, требуемое прокурором наказание в виде условного лишения свободы с лишением права занимать определённые должности вполне сопоставимо с тяжестью вменённого преступления, — заявил Антон Соничев. — Учитывая, что Наталья Шарина уже провела под домашним арестом полтора года, вероятнее всего, этот срок будет засчитан в срок условного заключения. Рассчитывать на смягчение участи Шарина вряд ли может, поскольку суд вынес обвинительный приговор».

Тем не менее он отметил, что по пункту обвинения Шариной в растрате, суть наказания, вероятно, сведется лишь к возмещению материального ущерба.

«Что касается растраты, санкция статьи 160 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. В случае Шириной, скорее всего, суть наказания сведётся к возмещению материального ущерба, то есть денежной выплаты обвиняемой в пользу потерпевшей (библиотеки)», — заявил Соничев.

Он также напомнил, что решение суда вступает в силу не сразу и у стороны защиты есть месяц на обжалование. Вероятно, что защита воспользуется этим правом.

Напомним, Наталья Шарина была заключена под домашний арест 30 октября 2015 года. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в 2011—2015 годах обвиняемая, являющаяся должностным лицом, в нарушение федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди посетителей библиотеки книжные издания, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.

Также Шариной 5 апреля 2016 года было предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемая в 2011—2013 года расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которое было прекращено в 2013 году за отсутствием состава преступления.