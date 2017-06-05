Москва, 5 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. В мае 2017 года компания Mitsubishi увеличила свои продажи в России на 34%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщило 4 июня аналитическое агентство «Автостат».

Mitsubishi-motors.com.ar Mitsubishi Motors

Всего в мае 2017 года компания продала в России 1476 машин, продажи за пять месяцев с начала года составили 6999 автомобилей, это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Первое место в рейтинге продаж моделей компании занял кроссовер Outlander, в мае 2017 года этих машин было продано 1072 экземпляров, это на 53% больше, чем за май 2016-го. Всего с начала 2017 года было продано 5967 этих кроссоверов, это на 34% больше, чем в 2016 году.

По мнению президента и главного исполнительного директора компании «ММС Рус» Наоя Накамура модель Outlander является для Mitsubishi стратегической и ключевой, её доля продаж составляет 73% от всего объема реализации продукции компании в России.

«Мы уверены, немаловажную роль в этом успехе играют специальные предложения по кредиту и трейд-ин. Именно по этой причине мы усилили наши предложения в июне», — сказал Наоя Накамура.

Напомним, в апреле 2017 года пресс-служба банка «МС Банк Рус» сообщала о том, что каждый третий автомобиль Mitsubishi куплен в кредит. Председатель правления АО «МС Банк Рус» Саваии Норихиро тогда сообщил, что в 2017 году банк намерен увеличивать темпы роста кредитных продаж.