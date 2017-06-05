Москва, 5 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста россиян — неизбежная мера, которая так или иначе будет реализована в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

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Глава Счётной палаты Татьяна Голикова 5 июня сообщила о том, что вопрос реформирования системы социального страхования в России уже давно назрел. По её словам, от скорости проведения этой реформы зависит и экономическое развитие страны, и благосостояние граждан. При этом, отметила Голикова, продолжительность трудоспособного возраста россиян увеличивается, поэтому пенсионный возраст может быть увеличен. Однако, по её словам, вопрос требует тщательного рассмотрения.

«Пенсионный возраст вероятнее всего будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышение будет происходить поэтапно и уже до 2025 года завершится», — считает Сигал.

Однако решить проблему «дыры в бюджете» Пенсионного фонда России (ПФР) такая мера не позволит, считает он. Но в качестве временной меры для ограничения роста дефицита бюджета ПФР, такое нововведение может быть удачным, считает он.

«Дело в том, что в рамках маневра 22/22, который планирует провести Минфин (увеличение ставки НДС с 18% до 22% и уменьшение ставки страховых взносов с 30% до 22% — прим. ИА REGNUM ), отчисления в ПФР будут сокращены, следовательно, давление на работодателей отчасти сократится. Но говорить о том, что такая мера принесёт какие-то выгоды значительной группе людей не приходится», — уверен Сигал.

Ранее Минэкомразвития в целевом макропрогнозе до 2035 года предполагало, что повысить экономический рост стране удастся за счёт увеличения занятости населения, для чего необходимо увеличить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. О необходимости такого увеличения пенсионного возраста также говорил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его словам, эта мера позволит увеличить размер пенсий на 30% в течение 6 лет и сделать её «достойной». Повысить возраст пенсионеров России также рекомендовал Международный валютный фонд.