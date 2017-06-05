Москва, 5 июня, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Торгово-экономическое сотрудничество между Российской Федерацией и Белоруссией развивается позитивно. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии фотовыставки в Доме приемов МИД в Москве, посвященной 25-летию дипотношений между РФ и Белоруссией.

Марка, Почта России, 1996 г Образование «Союзного государства»

«Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран-участниц СНГ и четверым партнером, если брать в расчет всех без исключения партнеров нашей страны, — подчеркнул министр. — Россия традиционно главный торговый партнер Белоруссии».

При этом дипломат отметил, что практически все без исключения регионы двух стран участвуют в усилиях по развитию гуманитарных и экономических связей.

Напомним, 5 июня 2017 г. глава МИД РФ Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей приняли участие в совместном заседании коллегий двух внешнеполитических ведомств.

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