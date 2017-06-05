Богота, 5 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Леворадикальная группировка Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) рассматривает возможность приостановки процесса разоружения партизанских отрядов в связи с арестом одного из партизан. Об этом 4 июня сообщил через свой канал в Twitter глава FARC-EP Родриго Лондоньо Эчеверри, известный также под псевдонимом Тимошенко.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

«Ввиду захвата Йимми Риоса, который (выполнял) задачи, связанные с реализацией (мирного договора), я думаю о приказе отложить сдачу оружия», — написал Лондоньо на своей странице в Twitter.

Йимми Риос, член блока FARC-EP «Мартин Кабальеро» с разрешения старших должностных лиц Комиссии по вопросам мира Конгресса Колумбии и с ведения президента страны Хуана Мануэля Сантоса покинул специальную область демобилизации для выполнения задач, связанных с осуществлением мирных соглашений, написал глава FARC-EP.

«По поводу, по которому был захвачен Йимми Риос, может быть захвачен любой член FARC-EP, выполняющий задачи, связанные с реализацией (мирного соглашения)», — добавил Тимошенко в Twitter.

Правительство Колумбии, со своей стороны, сообщило о том, что Риос «был захвачен этим утром (4 июня)» в результате путаницы.

«У Риоса был приостановленный ордер на арест согласно постановлению президента», однако его документы были проверены по псевдониму — «имени, которое он дал» и на которое он реагирует «в организации, а не по его настоящему имени», — пояснили в Управлении Верховного комиссара по вопросам мира.

«В настоящее время он находится в ведении суда по легализации захвата, где предпринимаются все необходимые меры для его идентификации», — говорится в тексте заявления правительства.

Напомним, в рамках мирного соглашения, подписанного в ноябре 2016 года между правительством Колумбии и FARC-EP, полное разоружение партизан было запланировано на 31 мая 2017 года, однако обе стороны договорились продлить этот срок до 20 июня ввиду возникновения ряда материально-технических проблем.