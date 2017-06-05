Вашингтон, 5 июня, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Актер, снявшийся в оригинальном фильме 1984 года и сыгравший эпизодическую роль в очередном ремейке, похвалил всех актрис, сказал, что он очень доволен фильмом, но считает, что тот обошелся Sony слишком дорого, из-за чего в ближайшее время можно не надеяться на съемки продолжения.

Символика «Охотников за привидениями»

По мнению Эйкройда Пол Фейг потратил слишком много денег, например — он не снимал те сцены, которые предлагали ему актеры, считая, что они не понадобятся. Фейг сказал им, что данные сцены в фильме не нужны.

Как утверждает актер, впоследствии на этапе проверки фильма выяснилось, что эти сцены все-таки требовались и студии пришлось дополнительно потратить от $ 30 до $ 40 млн.

Стоит отметить — Sony подтвердила слова Эйкройда о дополнительных съемках, но в компании сказали, что они обошлись в $ 3−4 тыс., а не в ту сумму, которую назвал актер.

Напоминаем, премьера фильма состоялась в июле 2016 года, создание картины обошлось Sony в $ 144 млн (плюс затраты на маркетинг), при этом картина собрала по миру $ 240 млн.