Сыктывкар, 5 июня, 2017, 14:27 — ИА Регнум.

Экономическая ситуация в Коми в январе-апреле 2017 года характеризовалась увеличением объема перевозок грузов автомобильным транспортом, сокращением объемов промышленного производства, строительных работ, ввода в действие жилья, платных услуг населению и оборота розничной торговли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комистата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Индекс промышленного производства в январе-апреле 2017 года относительно соответствующего периода предыдущего года составил 92,6% Основное влияние на снижение объемов производства оказал спад добычи угля, нефти и природного газа. Кроме того, меньше выработано электроэнергии, произведено продукции нефтепереработки. Вместе с тем увеличились объемы деревообработки, бумаги и бумажных изделий, текстильных изделий, химических веществ и продуктов, напитков, пара и горячей воды.

В апреле 2017 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 94,6% к предыдущему месяцу. Снизились цены на нефть, уголь обогащенный, дизельное топливо. Но подорожал автомобильный бензин.

В сельском хозяйстве положительные результаты отмечены в производстве скота и птицы на убой, яиц, выросло поголовье свиней. В то же время незначительно сократились валовые надои молока, снизилась численность крупного рогатого скота и птицы.

В Комистате отмечают, что в январе-апреле 2017 года объем строительных работ сократился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Общая площадь введенного жилья составила 35,7 тыс. квадратных метров, что на 57,5% меньше, чем за январь-апрель 2016 года. Удельный вес жилья, введенного населением за счет собственных и заемных средств, занимал 35%. Кроме того, индекс цен на строительно-монтажные работы и прочие затраты, включенные в сметный расчет стоимости строительства, в Коми в апреле составил 102%.

«На потребительском рынке продолжилось сокращение оборота розничной торговли, объема платных услуг и общественного питания. Реализация пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий сократилась на 1,7%», — отмечают в пресс-службе Комистата.

Рост потребительских цен в апреле 2017 года в Коми увеличился и составил 100,3%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,4%. Среди них максимально подорожали лук репчатый, картофель и капуста белокочанная, лимоны и помидоры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2016 году в Коми в ведено в строй было 4579 квартир. Общая площадь построенного жилья составила 239,7 тыс. квадратных метров (при плановом значении 2016 года — 205 тыс. квадратных метров). Так, по данным Минстроя региона, объем ввода жилья эконом-класса в 2016 году составил 91,6 тыс. квадратных метров (при плановом значении 2016 года — 81,6 тыс. квадратных метров), что на 10% больше значения 2015 года.