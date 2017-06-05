Москва, 5 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. По его словам, заявления представителей альянса о том, что совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2017» представляют угрозу западным странам, являются «абсурдными и неуместными».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Читайте также: В военных учениях «Запад-2017» будет задействован весь Балтийский флот

«Они (российско-белорусские военные учения) будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений», — сказал Макей.

Он также добавил, что предстоящие совместные учения — это меры по укреплению безопасности Белоруссии и России в свете того, что НАТО продолжает «поддерживать высокий уровень напряженности» на востоке Европы.

Читайте также: В учении «Славянское братство» примут участие 300 российских десантников

Министр иностранных дел Белоруссии подчеркнул, что аргументы Североатлантического альянса, оправдывающие расширение НАТО, не «выглядят убедительными», несмотря на то, что повторяются «от саммита к саммиту».

Напомним, российско-белорусские военные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории России и Белоруссии. В них примут участие около 13 тыс. военных, а также практически все силы и средства Балтийского флота России.