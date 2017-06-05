Москва, 5 июня, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В России может измениться система расчёта предельных ставок по кредитам населению. По большому счёту, речь идёт прежде всего об ограничении доли Сбербанка, который фактически «монополизировал данный рынок», при расчёте ЦБ полной стоимости кредита. В результате Сбербанк «частично уступит», но на рынке будет «больше конкуренции», что позволит предоставлять услуги «качественнее и дешевле». При этом кредиты населению возрастут, хотя и «незначительно». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку («Справедливая Россия»), председатель Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков, подтвердив, что в парламенте рассматриваются поправки в закон о потребительском кредитовании.

Ketrin.sv Сбербанк России

Парламентарий пояснил, что в рамках обсуждения законопроекта о потребительском кредитовании предложено внести поправку о правилах расчёта полной стоимости кредита. Он рассчитывается на основе ряда показателей, в том числе учитывается доля рынка, которую занимают крупные банки. В ходе дискуссии «пришли к компромиссу» о снижении доли каждого банка при расчёте полной стоимости кредита до 20%. Это отразится по большому счёту только на Сбербанке, доля которого, по оценкам экспертов, превышает треть рынка потребительского кредитования.

«Рынок монополизирован (Сбербанком), практически больше половины рынка в одном банке. Очевидно, что это монопольное положение сказывается на всём, но главным образом — на конкуренции. Мы выступали всегда за то, чтобы определёнными регуляторными мерами влияние на рынок Сбербанка снизить. И убедили контрольный банк (Центральный банк РФ), что необходимо это сделать. Соответственно, это наша идея, наша идеология. И это будет работать на пользу: чем больше конкуренции на рынке — тем качественнее и дешевле услуги», — высказал мнение Анатолий Аксаков.

Парламентарий также отметил, что «звучало более радикальное предложение» — ограничить долю каждого банка при расчёте полной стоимости кредита до 10%. Но «всё-таки решили идти к этому вопросу поэтапно, прощупывая последствия этого решения, возможности для других банков»: «Пришли к компромиссному варианту».

Комментируя последствия для Сбербанка, Анатолий Аксаков констатировал, что, «конечно, он частично уступит», «но это и хорошо для рынка».

«У Сбербанка настолько мощное влияние, что, конечно, он частично уступит. Но это и хорошо для рынка. Когда больше половины рынка фактически находится под регулированием и контролем — прежде всего, финансовым контролем — одной структуры, то от этого проигрывают в конце концов потребители. Но не думаю, что Сбербанк сильно проиграет, а главное — выиграют как раз потребители», — уверен глава комитета Госдумы.

Аксаков также подчеркнул, что в результате кредиты для потребителей возрастут «незначительно», «может быть, на долю процентов», тем боле, что «разная линейка есть, разные варианты». И обратил внимание на «тенденцию удешевления кредитов». По его словам, «к концу года ипотечные кредиты могут стать ниже 10%, по всем направлениям будет снижение процентов по кредиту». Что касается Сбербанка, то ему легче привлекать «относительно дешёвые ресурсы» и, как следствие, выдавать «более дешёвые кредиты».

«Сбербанк имеет более дешёвое фондирование. У него есть возможность привлекать дешёвые ресурсы, в том числе благодаря тому, что он государственный банк и к нему повышенное доверие. Плюс государственные структуры, институты, корпорации хранят свои средства практически бесплатно, муниципальные органы власти держат свои средства. Благодаря массе причин, которые создают более благоприятные возможности, Сбербанку легче привлекать относительно дешёвые ресурсы, а иногда вообще бесплатные — естественно, это даёт возможность выдавать более дешёвые кредиты. И это в принципе хорошо вроде как, но разрушает конкурентную среду, другие банки не могут с ним конкурировать. А должна быть конкуренция, либо надо тогда дать всем возможность иметь доступ к таким ресурсам», — пояснил свою позицию глава Ассоциации региональных банков.