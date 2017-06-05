Челябинск, 5 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. В Челябинской области осторожно оценивают итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для региона. Главная задача — презентация области — чиновниками выполнена, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор челябинского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Зырянов.

ПМЭФ-2017

Глава челябинского филиала РАНХиГС прокомментировал итоги поездки официальной делегации на ПМЭФ и оценил результаты работы чиновников на форуме. Общая его оценка деятельности делегации — осторожная.

«Результат участия делегации в мероприятиях, судя по насыщенному графику встреч, видимо, проявится в будущем. А пока не видно подписанных документов с большим количеством нулей», — констатировал эксперт.

Это обстоятельство глава челябинского РАНХиГС, объяснил тем, что Челябинскую область еще недостаточно знают потенциальные партнёры, а значит одной из главных задач для челябинской делегации была презентация возможностей региона. Однако политолог отметил, что, скорее всего, такая информация была предназначена для не сильно интересующихся партнёров, «поскольку интересующиеся сами добывают нужную информацию. В этом случае работа губернатора Челябинской области, скорее всего, была связана на фокусировании очевидных достоинствах региона для бизнеса.

«Что касается конкретных переговоров. Там (на ПМЭФ — ИА REGNUM ) были подведены результаты очередного годового рейтинга инвестиционной привлекательности. Наш регион расположился на 22 месте среди всех субъектов Российской Федерации. При этом было отмечено улучшение целого ряда показателей. В особенности обращали внимание на состояние регуляторной среды. Это выдача разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация юридических лиц. Недавно в Челябинске был открыт центр по поддержке предпринимателей в режиме одного окна, что также является шагом по улучшению инвестпривлекательности экономической среды», — отмечает эксперт.

Сергей Зырянов отметил тему высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург», которая прозвучала в ходе форума. Были обозначены конкретные сроки этого проекта, однако сложности с поиском инвесторов до сих пор не разрешены. На текущий момент государство может выступить с гарантиями для инвесторов, поэтому на данном этапе стоит рассчитывать на государственно-частное партнерство для реализации проекта.

При этом Зырянов указал на другой инфраструктурный проект, долгое время находящийся без финансирования, — это метро в городе Челябинске. «Сумма, запрашиваемая на строительство ВСМ «Челябинск-Екатеринбург», с лихвой перекрывает потребности в завершении строительство метро в Челябинске», — отметил Сергей Зырянов.

Политолог напомнил, что состоялись переговоры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с «Внешэкономбанком», в ходе которых ВЭБ планирует принять участие в сопровождении инфраструктурных проектов на Южном Урале. Однако ни о размерах участия в финансовом выражении, ни о конкретных проектах, пока не сказано.

«Можно говорить о различных обстоятельствах, пока на уровне предположительных суждений, которые не открывают возможности для реиндустриализации региона в первую очередь, поскольку мы индустриальный регион в недавнем прошлом. С устаревшим в настоящее время индустриальным производством, или частично устаревшим, для инновационного развития. Накопление таких ресурсов идет долго, и понимание того, где направление прорывного развития, приходит в результате многолетней работы по поиску прорывных вариантов развития общества», — говорит эксперт.

Сергей Зырянов констатировал, что в повестке не обсуждается что-то, что можно связать с созданием производства на основе технологий постиндустриального общества: «таких предложений ни регион, ни региону извне, пока не предлагается». Успешность профессор связал с развитием и производственной экономики, и экономики сферы услуг, что является мировым трендом успешных экономик.

Роль подготовки кадров для новой экономики челябинский филиал РАНХиГС готов осуществлять, однако вуз сталкивается с практикой, которую назвать прогрессивной не получается. Например, согласно 44-ФЗ, РАНХиГС, как и другие учебные заведения, должен участвовать в конкурсах по выбору учебного заведения по обучению. Подготовку специалистов, переподготовку кадров, другие виды образовательных услуг, в результате конкурсных процедур получают небольшие частные образовательные учреждения, снижая цену контрактов на обучение на 60−70%. При этом, по словам Зырянова, снижается стоимость образовательных услуг, но и существенно падает качество образования специалистов.

В экономике в целом и в Челябинской области в частности, как бы парадоксально ни звучало, глава челябинского РАНХиГС предлагает два рыночных метода — это повышение прозрачности конкурентной среды и повышение политической конкуренции, например, конкурентный отбор за управленческие должности на различных уровнях власти в государственных структурах. Тогда, по мнению профессора, в систему управления придут люди, действительно обладающие необходимыми качествами. Но пока лишь наблюдаются вербальные интервенции о необходимости формирования прозрачной, конкурентной среды, а значит, запрос на это есть, резюмировал директор челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме представители правительства Челябинской области провели переговоры с немецкой компанией «Фольксваген Груп Рус», Группой «ВИС», «Внешэкономбанком», компанией «Газпромнефть-Битумные материалы», швейцарским концерном «Омиа» и другими экономическими субъектами. 2 июня было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта создания Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Документ подписали губернаторы Челябинской и Свердловской областей Борис Дубровский и Евгений Куйвашев, третьим подписантом стал президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Соглашение предполагает ряд мер по продвижению проекта ВСМ, поиску будущих концессионеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект по созданию ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» реализуется с 2015 года. В жизнь его воплощает партнёрство «Уральская скоростная магистраль». В проекте участвуют Свердловская, Челябинская области и «РЖД».

В строительство магистрали предстоит вложить порядка 165 млрд рублей. Сейчас идёт поиск инвесторов. Запустить дорогу планируется к 2023 году.

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В ходе заседаний на ПМЭФ были озвучены показатели Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. Челябинская область расположилась на 22 месте, поднявшись на 10 пунктов.

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