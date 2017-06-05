Новосибирск, 5 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. В министерстве строительства Новосибирской области заявили, что предпринимали «меры нормативно-правового и финансового характера», чтобы решить проблемы обманутых дольщиков, но несмотря на это ситуация вокруг объекта по ул. Тульской в городе Новосибирске остается «социально напряженной». Такой ответ ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области на запрос редакции по начавшейся сегодня, 5 июня, голодовке обманутых дольщиков.

Комитет солидарных действий Первый день голодовки дольщиков в Новосибирске

В областном Минстрое пояснили, что в соответствии с пятисторонним соглашением, заключенным 12 ноября 2011 года между правительством Новосибирской области, мэрией города Новосибирска, ООО «Соцжилкомплекс», жилищно-строительным кооперативом «Свой дом» и ООО «Баутехник-Т», последнее обязалось выступить в качестве организатора и застройщика одного из проблемных объектов по улице Тульская в городе Новосибирске. Для строительства объектов «Баутехник-Т» в конце марта 2012 года заключил договор генерального подряда с обществом с ограниченной ответственностью «СтройЦентр». Новосибирские власти, как муниципальные, так и региональные, (по данным регионального правительства) на протяжении четырёх лет совместно с застройщиком, сетевыми организациями практически ежеквартально проводились заседания рабочей группы по завершению строительства указанного многоквартирного дома.

«Были оптимизированы технические условия, подготовлена «дорожная карта» и экономическая модель завершения строительства, сняты многие вопросы юридического и технического характера. В качестве дополнительного источника финансирования был проведен конкурс по предоставлению права аренды на земельный участок без торгов. Работы на объекте велись, и это вселяло уверенность, что дом будет достроен и сдан. В 2016 году между застройщиком «Баутехник-Т» и генеральным подрядчиком «СтройЦентр» возник хозяйственный спор, что повлекло снижение темпов строительства и последующую консервацию объекта. В мэрию Новосибирска с октября 2016 стали поступать обращения граждан, в которых было указано, что"СтройЦентр» в нарушение Федерального закона заключает с гражданами предварительные договоры участия в долевом строительстве и принимает по ним денежные средства, однако с гражданами соглашения о переуступке прав по договорами участия в долевом строительстве не заключает. Такого рода договоры невозможно отследить в рамках выполнения государственной функции контроля в области долевого строительства, поскольку данные сделки не проходят правовую экспертизу и государственную регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и являются незаконными. Граждане, вложившие денежные средства по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК «На Тульской», — сказано в комментарии министерства строительства Новосибирской области .

Новосибирские власти заявляют, что вместе с инициативной группой ЖК «На Тульской» неоднократно проводились встречи для определения возможного пути развития ситуации, и даже был намечен правовой механизм решения вопроса о восстановлении прав граждан.

«Однако 21, 24 и 28 апреля 2017 года представителями ЖК «Тульская» были организованы пикеты, на которых граждане высказывали намерение объявить голодовку, что указывает на то, что указанные граждане планируют восстановить свои права путем проведения публичных мероприятий», — отмечают областные власти.

И здесь же указывают, что для защиты прав граждан новосибирским Минстроем и мэрией Новосибирска предприняты меры. Так, указывается, что ведется «активный диалог с инициативной группой ЖК «На Тульской», в ходе которого предложено для восстановления прав задействовать правовой механизм судебной системы РФ, то есть подтвердить статус участников долевого строительства решением суда». Кроме того, «ведется диалог с инициативной группой граждан, заключивших договоры участия в долевом строительстве»; «проведены контрольные-проверочные мероприятия»; «предприняты меры, обеспечивающие сопровождение граждан силами департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в вопросе закрепления их прав в рамках правового поля, с учетом судебной практики Арбитражного суда Новосибирской области». Правоохранительным органам региона направлено сообщение о том, что в действиях руководства «СтройЦентра» усматриваются признаки состава преступления. В сообщении содержится просьба провести проверку по данному факту.

По информации прокуратуры города Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства ООО «СтройЦентр» возбуждено уголовное дело, а в отношении ООО «Баутехник-Т» ведется доследственная проверка.

«Однако, несмотря на предпринятые шаги по урегулированию ситуации, граждане, вложившие средства на основании предварительных договоров, вышли на публичную акцию в виде голодовки. При этом целью данной акции ставится решение вопроса заключения договоров участия в долевом строительстве неправовыми методами. Данная практика не может рассматриваться как конструктивный метод достижения целей восстановления прав граждан, и влечет необходимость рассматривать решение вопроса в рамках правового поля», — заявили в министерстве строительства Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня обманутые дольщики стройки по адресу ул. Тульская в городе Новосибирске объявили о начале голодовки. Более 30 человек расположились на площади Ленина. Они потребовали подтвердить их права на квартиры в доме, который строится с 2004 года, но до сих пор люди, вложившие свои средства в строительство, не получили квартиры.

Читайте также: В Новосибирске десятки обманутых дольщиков начали голодовку в центре города