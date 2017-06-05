Барнаул, 5 июня, 2017, 13:31 — ИА Регнум. За январь-апрель 2017 года Алтайскому краю удалось существенно улучшить основные показатели развития экономики. Речь идет промышленности, торговле, инвестициях, где регион превысил среднероссийские показатели и преуспел даже больше, чем другие сибирские территории. Такой вывод можно сделать из официального сообщения краевого правительства, опубликовавшего данные Росстата на официальном сайте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Алтайский край

Согласно этой информации, по итогам четырех месяцев 2017 года сводный индекс промышленного производства составил 108,7% при среднем значении по России 100,7% и Сибири — 102%. По этому показателю регион сохраняет третье место среди субъектов Сибирского федерального округа, отмечают чиновники.

Вместе с тем, выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличен на 11,4% (по России снижение на 0,4%, по Сибири — на 0,8%). Наибольший рост произошел в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в 3,3 раза), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 1,2 раза), готовых металлических изделий (на 16,8%), машин и оборудования (на 14,8%), кокса (на 12,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 13,5%), в пищевой и перерабатывающей промышленности (на 7,2%).

Также Алтайский край сохраняет лидирующие позиции в СФО по производству скота и птицы на убой, молока. За январь — апрель 2017 года во всех категориях хозяйств края получили 362 тысячи тонн молока, 75 тысяч тонн мяса.

Известно также, что прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила около 11 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (по России — на 5,6%). Доля прибыльных организаций превышает 66% (по России — 65,8%) — это третье место среди регионов Сибири. Наибольшая доля прибыльных организаций в Алтайском крае по итогам 1 квартала 2017 года зарегистрирована в сфере сельского хозяйства (92,9%), пищевой и перерабатывающей промышленности (80,4%), химического производства (все организации прибыльные).

Об инвестициях в основной капитал сказано, что они увеличились на 14,9% при среднем увеличении по России на 2,3% и снижении на 3,7% по Сибири.

«По динамике капитальных вложений Алтайский край вошел в ТОП-20 российских субъектов и занял четвертое место среди регионов Сибири. В основном это произошло за счет роста капитальных вложений в реальном секторе экономики: в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,3 раза, в обрабатывающих производствах — на 18,9%, в водоснабжении и водоотведении — в 2,2 раза», — поясняют статистики.

Напомним, по итогам трех месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. По динамике среднедушевых денежных доходов Алтайский край занимает вторую позицию среди регионов Сибири.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года рост промышленного производства составил 109,9%. Самый внушительный продемонстрировала обрабатывающая промышленность — 113,8%. Также высокие темпы роста отмечались в производстве транспортных средств и оборудования, машин, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса (выпуск вагонов за три месяца этого года увеличился в 13,7 раза, кокса — на 16%, сеялок — более чем в 65 раз, тракторов для сельского хозяйства — на 24,6%, двигателей внутреннего сгорания — в 1,4 раза, лекарственных препаратов — в 1,5 раза).