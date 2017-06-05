Сингапур, 5 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Встреча высокопоставленных представителей оборонных ведомств двух стран состоялась на полях Международной конференции по вопросам безопасности в АТР «Шангри-ла диалог». По словам китайского генерала, российско-китайское стратегическое партнерство находится на высочайшем уровне за всю историю отношений, пишет «Жэньминь жибао».

Mil.ru Военнослужащие Китая и России

«Лидеры наших стран уделили большое внимание двустороннему военному сотрудничеству, заложив прочную политическую основу для здорового и устойчивого развития военных связей между Китаем и Россией», — отметил Хэ Лэй.

Высокопоставленный китайский офицер подчеркнул, что в последние годы военное сотрудничество Китая и России является гарантом стабильности и мира в ряде регионов мира. Кроме того, Пекин и Москва выразили готовность к совместной борьбе с международным терроризмом.

Со своей стороны, генерал-лейтенант Фомин отметил, что Россия и Китай должны продолжать наращивать стратегическую координацию, а также укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, военное сотрудничество России и Китая способствует укреплению мира и стабильности на Евразийском континенте и за его пределами. Об этом 23 ноября заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в Пекине на встрече с министром обороны КНР генерал-полковником Чан Ваньцюанем.