Астрахань, 5 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Каспийской флотилии началась проверка. Организацию боевой подготовки, а также ход обустройства соединений и воинских частей флотилии сегодня, 5 июня, оценит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, который прибыл в Астрахань, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе Минобороны РФ.

Flot.com Корабль Каспийской флотилии

Планируется, что глава военного ведомства ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района. Кроме того, Шойгу, как военнослужащие несут боевое дежурство, и насколько соединения готовы к выполнению задач.

Добавим, что соединение неоднократно признавалось лучшим корабельным соединением Южного военного округа.

На сегодняшний день в состав Каспийской флотилии входят малые ракетные корабли, оснащённые новейшими ракетными комплексами «Калибр», артиллерийские катера и тральщики различного назначения. В феврале 2017 года состав Каспийской флотилии пополнило новое судно. В отряд судов обеспечения был принят рейдовый буксир «РБ-410».Построенный на стапелях Астраханского судоремонтного завода, он стал четвертым судном данного проекта «река-море».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года состоялась внезапная проверка боевой готовности кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии России. Фрегаты и корветы, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр-НК», вышли в море. Всего в морском походе было задействовано почти 20 кораблей и судов гидрографического обеспечения — ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», корветы «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», корабли прибрежной зоны «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «Грачонок».