Москва, 5 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Сырьевой рынок встретил новую неделю в позитиве: цены выросли практически на 1% на фоне напряженности между арабскими странами — крупными производителями нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Geotribune.com Саудовская Аравия

«Саудовская Аравия совместно с тремя странами (Бахрейн, Египет и ОАЭ) разорвала дипломатические отношения с Катаром. Данный поступок произошел абсолютно неожиданно для большинства участников рынка, а само событие не было заложено в текущую цену, и в случае продолжения напряженности и возможном вовлечении в конфликт таких государств как Иран и Ирак, котировки могут продолжить свой рост», — пояснил Мащенко.

«Позитива нефтяному рынку добавляет повышение официальных цен на углеводороды саудовской государственной компанией Saudi Aramco, что косвенно указывает на успех действий ОПЕК, направленных на сокращение избытка нефти на рынке», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 5 июня нефть дорожает на новостях о прекращении дипломатических отношений четырех арабских стран с Катаром. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,42% — до $50,66 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 1,43%, до $48,34.

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