Ростов-на-Дону, 5 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области состоялась серия пикетов, организованных отделениями «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС). Участники выступили против замалчивания реальных масштабов незаконного вмешательства в дела семьи. Позицию общественников всецело поддержали родители. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM организатор акции в Новочеркасске, горожане полностью разделили мнение о том, что внедрять документ, получивший название «Десятилетие детства», без открытого обсуждения категорически нельзя.

Дмитрий Тимонин Пикет в Новочеркасске

«Новочеркассцы против «молчаливых решений» влиятельных чиновников относительно будущего наших детей. Одна из женщин рассказала, что они с соседями по подъезду решили объединиться для противодействия «антисемейным» действиям различных служб», — отметил представитель новочеркасского отделения РВС.

Также был поддержан пикет в Таганроге. Участники митинга потребовали широкого общественного обсуждения «Стратегии детства».

Дмитрий Тимонин Пикет против проювенальной позиции детского омбудмена

«Предыдущая «Национальная стратегия в интересах детей» завершилась, и мы можем подвести её итоги. Так, по статистике, только за 2015 год из родных семей было изъято по меньшей мере 300 тыс. детей», — заявил активист, подчеркнув, что это напрямую говорит о внедрении в России ювенальной юстиции.

В качестве примера был приведен шокирующий инцидент, случившийся в мае 2017 года в Морозовске. Многодетные опекуны из Волгоградской области похитили трёхлетнего мальчика, чтобы заменить им другого приёмного ребёнка, погибшего в их семье при невыясненных обстоятельствах. При этом супружеская чета собиралась скрыть от органов опеки смерть малыша, которого они взяли на воспитание по контракту.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в канун Международного Дня защиты детей в РФ были обнародованы реальные масштабы ювенальной катастрофы в сфере семьи и детства. В этой связи родительская общественность окончательно разочаровалась в деятельности уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой. В частности, она заявила, что нарушений при изъятии детей «фактически нет», «их единицы». Свои претензии к деятельности детского омбудсмена вышедшие из состава совета при Кузнецовой общественные деятели обозначили на прошедшей в ИА REGNUM 1 июня пресс-конференции. Многие констатировали, что их мнение игнорируется, а детский омбудсмен не самостоятельна и в принятии решений ориентируются на мнение лоббистов ювенальной юстиции в России.

И это подтвердила на своей недавней пресс-конференции в ТАСС сенатор Елена Мизулина. Так, в России к концу 2016 года создана полноценная ювенальная система, апологеты который заинтересованы в разрушении родных семей. В 2015 году с этой системой уже столкнулись, по данным сенатора, более 300 тыс. детей.

Родители требуют обсуждения с обществом и специалистами всех стратегий и документов социальной направленности, чтобы не допустить печальных результатов реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы.

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