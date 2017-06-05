Париж, 5 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум.

Вице-председатель крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна последовать примеру Египта и трех стран Персидского залива и разорвать отношения с Катаром, обвиняемым в поддержке «терроризма», сообщает Le Figaro.

Gauthier Bouchet Вице-председатель крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Флориан Филиппо

«Это решение в полной мере соответствует нашим оценкам и озабоченности, о которой мы неоднократно говорили в течение последних лет», — отметил Филиппо.

«Пришло время положить конец доброжелательности авторитетных кругов Франции по отношению к Катару».

По мнению Филиппо, Катар — «опасная страна, поэтому к ней нужно относиться как к таковой в борьбе против исламистского терроризма»,

«Наше будущие депутаты должны продемонстрировать свою приверженность тому, чтобы вынести этот важный вопрос на рассмотрение в Национальной ассамблее», — добавил он.

Напомним, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, а также Египет приняли решение разорвать дипломатические отношения и закрыть свои границы с Катаром, поскольку эта страна обвиняется в укрывательстве «различных террористических группировок для дестабилизации региона, таких как «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».