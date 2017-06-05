Москва, 5 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, на открытии торгов российская валюта незначительно укрепилась на фоне роста котировок нефти. Однако к полудню по Москве курс успел откорректироваться и вновь находится возле отметки 57 рублей за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ничто не вечно, активам присуще переживать и рост и падение. Вполне вероятно, что наблюдается падение интереса к отечественной валюте из-за пессимизма на сырьевом рынке», — считает Мащенко.

«Кроме того, пессимизма добавляют перспективы дальнейшего снижения ставок ЦБ РФ и опасения касательно более активных действий правительства направленных на девальвацию — ОФЗ раскупают не так охотно как раньше, а дешевый рубль поможет сверстать бюджет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 5 июня составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,60 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 15 и 7 копеек соответственно.

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