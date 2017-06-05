Киев, 5 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Согласно сообщению издания, многие сотрудники Нацполиции, долго прослужившие в ведомстве и имеющие награды, негативно оценивают деятельность МВД после 2014-го года и проведенных реформ. По словам полицейских, сотрудники правоохранительных органов вынуждены всячески «прикрывать» украинских радикалов, ставших «неприкасаемыми».

Torange.biz Постмайданная Украина

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«Обычная картина — если задерживаем кого-то из активистов (украинских националистов), даже по серьезным статьям, уже через несколько минут телефоны начинают разрываться от звонков сверху, мол, это «свои, хорошие ребята, надо отпустить», — говорит собеседник издания.

Также служащие в МВД отмечают, что многие националисты тесно связаны с криминалом — «занимаются рэкетом, торгуют оружием, крышуют наркоту», делая это с ведома Службы безопасности Украины (СБУ).

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Напомним, после евромайдана в 2013—2014 годах на Украине националисты произвели неконституционный государственный переворот, сместив законно избранного президента Украины Виктора Януковича. Новая власть стала проводить яростно русофобскую политику, декларируя «приверженность европейским ценностям».

Радикальные националисты после государственного переворота на Украине активизировались, частым явлением стали перестрелки и избиения «несвидомых». В большинстве случаев «патриотов» сотрудники полиции отпускают без предъявления им обвинений.