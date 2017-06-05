Ярославль, 5 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. В Ярославле вступают в силу новые требования к маршрутным такси, существенно ужесточающие условия перевозок. Постановление об утверждении «Требований к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории города Ярославля» 2 июня подписал мэр города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Маршрутка в Ярославле

Большинство машин, работающих сейчас, придется заменить. В городе смогут работать только маршрутки, отвечающие экологическому стандарту «евро-5», причем автобусы среднего класса обязательно должны быть красного цвета, а малого — белого. Все автобусы должны быть не старше 7 лет. Каждая маршрутка должна быть оборудована навигатором «Глонасс», позволяющим отслеживать место ее нахождения. При этом у перевозчика должен быть заключен договор с специализированной организацией, которая обязана хранить информацию о перемещении каждой машины, а также обеспечить возможность ее отслеживания в интернете в режиме «он-лайн».

Более того, все машины должны быть оборудованы видеорегистраторами, которые должны быть направлены на дорогу, водительское место и пассажирский салон. Видеозаписи с регистраторов нужно будет хранить не менее 10 дней. Водителей маршрутных такси обяжут объявлять все остановки. В автобусах среднего класса обязательным будет наличие кондуктора.

Все водители обязаны будут носить униформу, эскиз которой должен быть согласован с мэрией Ярославля, а также иметь устройства для разговоров по телефону без использования рук. Запрещено также размещать на бортах маршрутных такси рекламу.

Существенное ужесточение касается также технических и документальных условий работы. Так перевозчик будет обязан подтвердить наличие в собственности базы, позволяющей контролировать техническое состояние автобусов (контрольно-технический пункт, мойка, пункт для проведения техосмотра и ремонта), предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей, условий стоянки и охраны. Впрочем, предприниматели могут заключить договоры со специализированными организациями на все эти услуги.

Также перевозчик должен иметь в резерве не менее 10% автобусов на случай поломки, а если у него меньше 10 машин, то не менее одного. Водителям запретят принимать и высаживать пассажиров вне остановочных пунктов, кроме того, обяжут подъезжать вплотную к бордюру остановки.

Требования, касающиеся стандарта «евро-5», возраста и цвета автобусов, видеорегистраторов, формы, системы «хендс-фри» вступят в силу с 1 сентября. Остальные — после официального опубликования документа, то есть уже в июне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство региона также подготовило закон, регулирующий эту сферу деятельности в части лишения перевозчиков права работать на том или ином маршруте. Однако проект закона пока так и не внесен в региональную думу.