Екатеринбург, 5 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Создание программного документа по выработке общегражданской философии идентичности и развития страны, который анонсировал высший совет партии «Единая Россия», в существующих российских реалиях практически не имеет никаких перспектив. Такое мнение озвучили уральские эксперты и политики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Философия для толпы.

«Притязания партии «Единая Россия» на выработку «общегражданской философии» для всей страны выглядят одновременно и логично, и абсурдно, что, в общем-то, и характеризует ту двойственную действительность, в которой находится современная Россия. Абсурдно, потому, что в том виде, в каком сегодня существует Российская Федерация как государство и гражданское общество, в принципе не может быть «общегражданской философии идентичности и развития страны», так как страна разделена на мало‑ и не малоимущих, а попросту на богатых и бедных, в стране существует многоукладная экономика и различные равноправные по Конституции формы собственности. Страна является многонациональной с большой неравномерно замедленной и развитой экономикой в регионах. Более того, по Конституции в России отсутствует государственная идеология как обязательная для всего граждан. При таких условиях выработка общегражданской идеологической платформы, как бы ее не называли авторы инициативы, невозможна и опасна», — считает уральский политик Евгений Артюх.

Руководитель «Политклуба» свердловского отделения движения «Суть времени» Алексей Банников также убеждён в бесперспективности данного начинания.

«Подобные концептуальные документы можно разрабатывать, имея образ будущего. Современные российские элиты, которые в том числе олицетворяет партия «Единая Россия», совершенно не готовы говорить о будущем, не имеют его образа. Всё, что они делали раньше — это на самом деле попытки спроецировать на будущее «существующее настоящее». Как-то улучшить его, в чём-то поправить — но принципиально ничего не менять. Также ничего не меняет и то, что к работе над документом будут привлечены учёные и представители общественности. Они также являются либо представителями элиты, либо интеллигенцией, обслуживающей российские элиты», — считает Алексей Банников.

По мнению Евгения Артюха, такая работа возможна не на площадке одной партии и не по ее инициативе, а на общенациональной платформе, где участие могли бы принимать все желающие политические партии, общественные движения, регионы и муниципалитеты, конфессии и просто граждане.

«Речь, по сути, могла бы идти о всенародном обсуждении некой платформы для выработки документа и достижения национальной согласия. Такой платформой из имеющихся институций могла бы служить общественная палата либо специально созданное учредительное собрание, которое могло бы по результатам работы переучредить государство, создав более справедливую его модель. Именно такой подход служил бы достижению целей «гражданской солидарности» о чем говорят авторы инициативы от «ЕР» как о социальном запросе. При этом нужно понимать, что ещё больший сегодня в российском обществе запрос существует на социальную справедливость, чего, собственно, не может сегодня стране предложить существующая политическая система с доминированием в ней «Единой России». И именно поэтому инициатива «ЕР» выглядит логичной, так как правящая партия настолько свыклась со своей ролью, что она, по сути, отрицает породившую ее власть систему, основанную на политической и экономической конкуренции», — убеждён политик.

По мнению Алексея Банникова, протестную гражданскую активность вообще невозможно зарегулировать никакими концепциями. Он убеждён, что от предложенного властью образа будущего зависит качество и направление протестных настроений, с которыми всё равно надо работать.

«Протестные настроения есть в любом обществе. Другое дело, что с ними надо работать. То есть для начала понять, что и кого не устраивает, найти форму диалога и решать противоречия. А вот это, как правило, и не умеют делать многие наши чиновники. Да и не хотят. Можно, конечно, подавлять протестную активность, но это не значит, что она исчезнет. Протест «уйдёт на глубину», а недовольство в обществе будет по-прежнему вызревать, приобретая в таких условиях и более опасные формы. А потому перед тем, как писать концепции, представителям «Единой России» следовало бы наладить, не занимая при этом позиции барина, честный и равноправный диалог с представителями, в первую очередь, патриотической оппозиции», — считает Алексей Банников.

Евгений Артюх также указал на то, что одной из целей «общегражданской философии идентичности» заявлена борьба с протестом как таковым. Он высказал опасения, что те, кто в итоге не будут разделять выработанную концепцию, получат «отказ в идентичности», с одновременным навешиванием ярлыка «чужой».

"Данной инициативой «ЕР» фактически заявила претензию на узурпацию общественно-политической системы через выработку для всего общества единой философской платформы. Что это, как не призрак статьи 6 Конституции СССР о руководящей и направляющей силе советского общества, ядром которого являлась КПСС. Но именно в этом и проявляется двусмысленность инициативы «Единой России», ибо насаждать единую идеологию, не меняя отношений собственности и социальную структуру общества, не только невозможно, но и опасно. И авторы инициативы от «Единой России» фактически проговариваются об этих возможных опасностях для общества и страны, так обосновывая идею, они скатываются к критике протеста. Более того, они прямо говорят, что эта так называемая «общегражданская философия идентичности» будет инструментом для противостояния протесту. Авторов инициативы заботит возможность «захвата гражданской активности протестом», но им почему-то невдомёк, что протест, собственно, является следствием неудовлетворённости той политикой, которую проводит сегодня власть, олицетворяемая гражданами с правящей «Единая Россия» и правительством, возглавляемым лидером партии Медведевым», — считает Евгений Артюх.

Напомним, ранее появилась информация о том, что высший совет «Единой России» вместе с авторитетными учеными и общественными деятелями создаст масштабный программный документ на внутриполитическую тему. К осеннему съезду единороссы планируют представить его руководству партии и страны. Одна из главных целей — выработать «общегражданскую философию идентичности и развития страны», чтобы не допустить «утечки» гражданской активности в протестное русло.

К работе над документом, кроме членов совета, приглашены эксперты и лидеры общественного мнения, причём не только в Москве, но и в регионах. Планируется серия дискуссий, которая закончится не ранее осени. В итоге должен получиться «общественный форсайт», то есть своего рода образ желаемого будущего и рецепты его достижения, сообщила «Российская газета».