Самара, 5 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. ПАО «Роснефть» выделит на строительство Ледового дворца в Самаре 360 млн рублей. Как сообщает ИА REGNUM, такая договоренность достигнута между губернатором Николаем Меркушкиным и главным исполнительным директором ПАО «Роснефть» Игорем Сечиным на Петербургском международном экономическом форуме.

ООО «ВТС-П» Проект нового Дворца спорта в Самаре

Меркушкин и Сечин подписали соглашение о сотрудничестве между нефтегазовой компанией и правительством Самарской области. В рамках соглашения «Роснефть» выделит 460 млн рублей на реализацию социально-значимых проектов в регионе, из них 360 млн будет направлено на реконструкцию Дворца спорта.

«В 2016 году «Роснефть» уже перечислила на реконструкцию 190 млн рублей. Еще 100 млн рублей будут направлены на реализацию социальных проектов в муниципалитетах губернии. «Роснефть» сохраняет инвестиционную программу в Самарской области, будут и новые проекты и направления», — прокомментировал Николай Меркушкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Николай Меркушкин в мае текущего года заявил, что в Самаре к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году будет сооружен только внешний фасад Ледового дворца и благоустроена территория вокруг него. По его словам, строительство Ледового дворца не входит в программу подготовки региона к чемпионату мира по футболу, но решение о начале его строительства принято.

«Дальше нельзя было откладывать. В Самаре с населением более миллиона человек до сих пор нет возможности по-настоящему развивать хоккей, фигурное катание, керлинг и другие виды спорта. Мы не имеем ледовой арены, где могли бы проходить матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги», — объяснил губернатор.

Из бюджета Самарской области выделено 75,8 млн рублей на демонтаж Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Власти объявили аукцион по сносу этого спортивного объекта. Согласно техническому заданию, демонтаж Дворца спорта должен быть выполнен до 31 августа 2017 года.

Согласно планам властей, Ледовый дворец будет иметь три ледовые площадки — основную, тренировочную и для игры в керлинг, универсальный спортзал, тренажерный и зал хореографии. Основные трибуны, располагающиеся асимметрично, будут вмещать 5500 зрителей. Во дворце будут проходить официальные спортивные мероприятия. Также проектом предусмотрены выдвижная сцена и трибуны-блитчеры. При их использовании зал превращается в большой амфитеатр, где будет удобно проводить массовые мероприятия, концерты.