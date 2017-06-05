Багдад, 5 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ предупреждает о том, что детям иракского Мосула приходится нести на себя всю тяжесть противостояния коалиции, возглавляемой США, и террористов, сообщает 5 июня Associated Press.

Mstyslav Chernov Мосул

В заявлении, опубликованном представителем ЮНИСЕФ в Ираке Питером Хокинсом, отмечается, что организация получает «тревожные сообщения» об убитых мирных жителях, в числе которых дети.

По данным Хокинса, многие дети гибнут, попадая под перекрестный огонь. Точные цифры погибших в заявлении не приводятся.

По оценкам ЮНИСЕФ, около 100 тыс. мальчиков и девочек до сих пор находятся в старом городе в центре западного Мосула, удерживаемого боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хокинс призвал воюющие стороны защитить детей и держать их подальше от мест боевых действий.

Напомним, Мосул является последним крупным оплотом террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. В настоящее время правительственные войска освобождают от боевиков последние районы западной части города.