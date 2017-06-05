Пекин, 5 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Реализация стратегических программ двух стран, Китая и Казахстана, нацелена на увеличение железнодорожных контейнерных перевозок. К 2020 году через территорию Казахстана будет проходить около трех тысяч контейнерных поездов по направлению Китай-Европа. Об этом сегодня, 5 июня, в интервью агенству «Казинформ» сообщил один из разработчиков Плана контейнерных перевозок КНР, заместитель директора Института транспортных перевозок Пекинского транспортного университета Чжан Сяодун.

44833 Железная дорога

Всего по направлению Китай-Европа в 2016 году прошло около 1,8 тысячи контейнерных поездов. При этом объем перевозок через казахстанские железнодорожные пограничные переходы «Алашанькоу-Достык» и «Хоргос-Алтынколь» составил 8 миллионов 290 тысяч тонн грузов. Это на 16% больше показателя 2015 года.

«В 2017 году эта цифра прогнозируется на уровне 11,5 миллиона тонн. Это достаточно высокая динамика роста. Для сравнения — в 2016 году общий объем железнодорожных перевозок Китая снизился на 0,8%, а перевозки компании «Китайские железные дороги» — на 2,35%», — пояснил Чжан Сяодун.

Более того, транзитно-транспортный потенциал Казахстана будет возрастать по мере роста потребностей во взаимной торговле Китая и других стран, расположенных вдоль «Экономического пояса Шелкового пути». Как отметил Чжан Сяодун, рост контейнерных перевозок между Китаем и Европой через территорию Казахстана продолжался даже на фоне падения объемов мировой торговли и процессов глубокой трансформации экономики КНР.

«Поэтому ожидаемое увеличение товарооборота между Китаем и Европой, Юго-Восточной Азией и Европой вызовет дальнейший бум контейнерных перевозок через территорию Казахстана. К примеру, в этом году, согласно плану Китая, планируется увеличить число контейнерных перевозок в направлении Европы на 40%, в том числе легковых автомобилей — на 50%. На сегодняшний день в контейнерных перевозках по направлению Китай-Европа участвуют 11 китайских компаний (транспортные операторы, перевозчики, страховые и другие компании). Недавно была создана специализированная компания по содействию контейнерным перевозкам», — сказал он.

Что касается дальнейших планов, то к 2020 году Китай намерен довести число контейнерных поездов до 5 тысяч, 3 тысячи из которых будут переходить через территорию Казахстана.

«Росту транзитного грузопотока из стран Юго-Восточной Азии и Китая через Казахстан в направлении Европы способствует ускоренное развитие Казахстаном своей транспортно-логистической инфраструктуры (дороги, транспортно-логистические центры, специальные экономические зоны) в рамках Новой экономической политики «Нурлы жол», а также использование возможностей терминала в порте Ляньюньган. Уже в ближайшие годы через железнодорожные пограничные переходы Казахстана и Китая, на мой взгляд, будут проходить до 25 миллионов тонн грузов», — добавил он.

Для максимального использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана, по мнению китайского эксперта, необходимо создать благоприятные условия на пограничных пунктах пропуска товарных поездов.

«Я знаю, что казахстанская сторона проводит работу по запуску круглосуточного таможенного режима на пунктах пропуска. Я уверен, что многие предприятия с восточного побережья Китая будут активно использовать эту возможность. В частности, многие компании из города Иу направляют свои товары в Европу транзитом через Казахстан», — отметил он.

Заместитель директора Института транспортных перевозок Пекинского транспортного университета полагает, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и проекта «Один пояс, один путь» необходимо принять комплексный подход к координации тарифов железнодорожных перевозок.

«Следует гармонизировать и координировать стандарты оборудования, таможни, налогообложения, фитосанитарных требований и др. Эти вопросы необходимо решать, как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в первую очередь, ШОС», — сказал Чжан Сяодун.

Также китайский эксперт отметил важность укрепления сотрудничества в совместной подготовке кадров для транспортно-логистической отрасли.

«На протяжении последних 11 лет Пекинский транспортный университет занимает первое место в подготовке кадров для транспортной и логистической сферы КНР. Для стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Таиланд и др.) мы ежегодно открываем от 3 до 5 групп подготовки кадров в сфере скоростных железных дорог и логистики. В 2015 году совместно с Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I мы на взаимной основе открыли Китайско-российский и Российско-китайский транспортные институты при наших вузах. В будущем мы хотели бы создать совместные институты с Казахстаном, а также другими странами ШОС. Каждый год 15−30 человек из стран ШОС заканчивают наш университет», — резюмировал Чжан Сяодун.

Напомним, 14−15 мая в Пекине прошел форум «Один пояс — один путь», собравший гостей из 29 стран мира. Инициатива была заявлена Китаем в 2013 году и состоит из проекта «Шелкового экономического пояса» и «Морского шелкового пути 21 века». Главная задача проекта — создание инфраструктурной сети, связывающей Европу, Азию и Африку в пределах и за пределами древнего «Шелкового пути». В настоящее время инициативу поддержали более 100 стран и международных организаций, из которых более 40 уже подписали договоры о сотрудничестве с Китаем.

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Вслед за Китаем о реализации инфраструктурного проекта объявил и Казахстан. В частности, в ноябре 2014 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о создании новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол».

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Проект направлен на создание единого экономического рынка Казахстана путем формирования макрорегионов страны с определением городов Алма-Аты, Астаны, Актюбинска (Актобе), Чимкента и Усть-Каменогорска как городов-хабов национального и международного уровня с современной инфраструктурой и на обеспечение интеграции транспортной инфраструктуры страны в международную транспортную систему.

О намерении подключится к проекту Китая «Один пояс, один путь» Казахстан заявил в сентябре 2015 года на II международном логистическом форуме «Китай — Шелковый путь» в городе Ляньюньган.

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