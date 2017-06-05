Асунсьон, 5 июня, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В музее Министерства обороны Парагвая в столице Асунсьоне 4 июня прошла фотовыставка, посвященная военным, врачам и инженерам, эмигрировавшим из России после революции 1917 года и выступившим под флагом Парагвая в Чакской войне 1932−1935 годов, сообщает El Periódico.

Чакская война, парагвайские солдаты, 1932 год

Российские военные прибывали в Парагвай в поисках политического убежища между 1927 и 1931, и поступили на военную службу в качестве специалистов в вооруженные силы Парагвая накануне войны с Боливией. И сейчас военный музей Парагвая собрал и выставил около двадцати фотографий этих офицеров русского происхождения.

Директор музея Роберто Олмедо рассказал корреспонденту EFE, что он связался с некоторыми из их потомков, в том числе с дочерью Стефана Высоколана, одного из российских врачей, участвовавших в войне.

Помимо доктора Высоколана на фотографиях присутствует другой офицер из той группы русских, которые высадились в Парагвае, майор Василий Орефиев-Серебряков, которому приписывается знаменитая фраза: «Какой прекрасный день, чтобы умереть».

Этот комментарий был опубликован 28 сентября 1932 года, когда военный был ранен и погиб в ходе штурма крепости Бокерон, которую Парагвай окончательно отвоевал у боливийцев.

Форт Бокерон впоследствии стал частью исторического наследия Парагвая. А директор музея Олмедо также подчеркнул, что русские солдаты стали первыми, кто установил военные заставы в парагвайском Чако, которые были жизненно важны для противодействия боливийским атакам.

Другим одним из самых известных российских военных, которые присутствуют на фото, стал генерал Иван Беляева, умерший в 1957 году, а после войны ставший защитником коренного народа мака, проживавщего в районе Чако.

Очень интересуясь миром индейцев, Беляев проводил исследования, опираясь на помощь представителей коренных народов. Именно Беляев заступился перед властями за мака с тем, чтобы они переселились на берега реки Парагвай, недалеко от столицы Асунсьон, где они проживают и сегодня.

Однако других сослуживцев Беляева в Парагвае забыли, и теперь их память восстанавливается на выставке, где их идентифицируют по имени и рангу.

Напомним, все русские добровольцы, участвовавшие в Чакской войне в Парагвае, были отмечены в феврале 2016 года патриархом Русской Православной Церкви Кириллом во время его посещения Асунсьона.

Чакская война между Боливией и Парагваем велась с 1932 по 1935 год за овладение обширными территориями в засушливом регионе Гран-Чако и стала самой кровопролитной войной в Латинской Америке в XX веке.

Причиной войны стали слухи об обнаружении на данной территории крупных запасов нефти, однако их удалось подтвердить только в 2012 году. По результатам войны Парагвай получил три четверти территорий Чако, а Боливия выход к реке Парагвай и право строительства речного порта.