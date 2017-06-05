Волгоград, 5 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. В Волгограде старое дерево упало прямо на детскую площадку. К счастью, в это время здесь никого не было, трагедии удалось избежать. Инцидент произошёл вечером 4 июня во дворе дома по Советской, 19 в Центральном районе областного центра.

Скрин со страницы «Жесть Волгограда» Обрушивающийся балкон

Как сообщили очевидцы в соцсети, сухой тополь упал рядом с детскими качелями. По их словам, дерево было сухое, его корни давно сгнили, и оно могло упасть в любой момент, но коммунальные службы никаких мер не приняли.

Скрин со страницы «Жесть Волгограда» автор Антон Мазко Упавшее дерево

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За упавший на голову ребёнка балкон под Волгоградом ответит глава УК

Ещё один инцидент с падением на этот раз кусков штукатурки с балкона также произошёл в том же Центральном районе 4 июня. На доме №12 по улице Советской отвалилась лепнина карниза балкона. По словам жильцов, куски штукатурки сыпались с балкона несколько дней, звонки в управляющую организацию результата не принесли.

Как пояснили в управляющей компании, дом — 1971 года постройки, капитальный ремонт здесь не производился. Меры безопасности УК обеспечила — место падения кусков лепнины огородили сигнальной лентой, сообщает V1.ru. Сам балкон не аварийный, а вот по поводу в управдомами посоветовали обращаться к областному комитету архитектуры, который, по словам представителя компании, «не занимается содержанием своих памятников, не реставрирует их».

Как сообщало ИА REGNUM, сыплющаяся на голову прохожих с балконов домов штукатурка — дело в Волгограде не редкое. К примеру, в Краснооктябрьском районе областного центра немало домов с надписями «Под балконами не ходить. Опасно». Трагический случай произошёл в 2016 году в Советском районе. В начале мая из-за обрушившихся металлических перил балкона пострадали двое мужчин.

А в феврале 2017 года в городе Камышине упавший с балкона бетонный фрагмент 1 угодил прямо на голову годовалого мальчика. Врачи диагностировали у маленького пациента ушиб головного мозга первой степени и перелом костей свода черепа. В мае в суд были направлены материалы уголовного дела, возбужденного в отношении главы управляющей организации Камышина. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.