Киев, 6 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Необходимость решить антрацитовый вопрос уже приводила украинские власти к попыткам провести в жизнь самые экстравагантные решения с малой вероятностью реализации. К числу таких завиральных идей можно смело отнести эпопею с южноафриканским углем, которую продолжают обсуждать в экспертном сообществе. Высокая цена из-за дальнего пути — это не единственное препятствие, важно наладить прочные отношения с заморским поставщиком.

Иван Шилов REGNUM Обзор энергетики Украины

А как их налаживать, если даже в Африке всем понятно, что государство «Украина» сегодня есть, а наличие его на завтрашней политической карте скрыто туманом неизвестности. Так что самыми надежными и, похоже, надолго безальтернативными так и остаются схемы, позволяющие незаметно для оголтелых патриотов загружать донецкий антрацит для работающих на нем ТЭС.

А пока что решается вопрос — кто будет осуществлять поставки? В этом смысле показательна неудача, постигшая тендер на поставку 0,7 млн тонн антрацита, выигранный компанией, принадлежащей Давиду Бежуашвили, входящего в группу лиц, близких к Михаилу Саакашвили. Внезапная отмена результатов тендера показала, что после ссоры Саакашвили с Порошенко «люди Мишико» в украинском бизнесе получили черную метку. Так кто же будет следующим?

Это важный вопрос, так как компания, готовая осуществлять поставку, должна быть готова к вымогательствам «ветеранов АТО», «блокировщиков» и прочей укронацистской нечисти, снизу доверху пропитавшей тамошнюю администрацию. Пока такой смельчак не объявился.

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