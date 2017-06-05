Москва, 5 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. За период с января по апрель 2017 года продажи компании Ford в сегменте SUV в России относительно аналогичного периода 2016 года выросли на 22,2%, об этом 4 июня сообщило агентство «Автостат-ИНФО».

Символика автомобилей FORD

Портал агентства сообщает, что за эти месяцы компания реализовала в России 5643 автомобиля, при этом рост продаж демонстрируют все внедорожники и кроссоверы Ford, которые компания продает на российском рынке.

Первое место в рейтинге продаж занял кроссовер Ford Kuga, за обозначенный период в 2016 году компания продала 2860 машин, а в 2017 — 3168. Таким образом, рост продаж составил 10,77%.

За первые четыре месяца 2016 года Ford EcoSport было продано 1205 ед., а в 2017 уже 1793 ед., модель продемонстрировала рост продаж на 48,8%.

Продажи Ford Explorer выросли на 24%, в 2017 году с января по апрель было продано 682 экземпляров данной модели.

Ранее СМИ сообщали, что с конвейера завода Ford Sollers сошел 15-тысячный экземпляр Ford Explorer. Это был автомобиль в комплектации Limited Plus, выполненный в цвете Frozen White.