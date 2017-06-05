Москва, 5 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Мнения жителей России о том, что страна в настоящее время находится в международной изоляции, разделились пополам — 46% граждан уверены в этом, 45% считают, что никакой изоляции нет. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Флаг России

Вместе с тем большинство опрошенных (53%) не беспокоит международная изоляция.

Более половины российских граждан в последнее время не видят улучшений отношений России с США (54%) и странами ЕС (53%). А 18% опрошенных кажется, что отношения меняются в худшую сторону.

Наиболее близкими друзьями и союзниками России граждане РФ назвали Белоруссию (46%), Китай (39%), Казахстан (34%), Сирию (15%), Индию (14%) и Армению (12%). 12% думают, что нет таких стран, с которыми могла бы дружить Россия.

Наиболее недружественно, враждебно настроенными по отношению к России странами, по мнению большинства российских граждан, являются США (69%), Украина (50%), Германия, Латвия, Литва (по 24%) и Польша (21%).

Опрос проведен 19 — 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее граждане России считали основными противниками страны США, Украину и Турцию. Главными друзьями России — Белоруссию, Казахстан и Китай.

Читайте также: Граждане РФ назвали главных врагов и друзей страны — опрос

Опрос: 21% граждан США видит в РФ «серьезную угрозу»