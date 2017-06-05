Москва, 5 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. «В соответствии с решением государственной комиссии, сегодня утром 5 июня ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом связи «ЭкоСтар-21» (EchoStar 21) вывезена на стартовую площадку космодрома и установлена в пусковое устройство», — говорится в сообщении.

alexpgp РН Протон вывозится на стартовую площадку

Также подчеркивается, что специалисты ракетно-космической отрасли приступили к выполнению работ по графику первого стартового дня.

Старт ракеты запланирован на 8 июня на 6:45 по московскому времени.

«ЭкоСтар-21» — геостационарный спутник, предназначенный для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Он должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя «Протон».

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева входит в корпорацию «Роскосмос» и является разработчиком и изготовителем ракет-носителей «Протон» и «Ангара». Всего с 1965 года было произведено 412 запусков различных модификаций ракеты-носителя «Протон».