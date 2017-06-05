Эр-Рияд, 5 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Саудовская Аравия может принять участие в проектах одного из крупнейших нефтехимических проектах российской компании «Сибур». Ее основной акционер Леонид Михельсон сообщил журналистам, что сейчас Эр-Рияд интересуется участием в проектах компании.

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Михельсон отметил, что саудовская делегация уже познакомилась с проектами «Сибура» в нефтехимической области. В частности, российская компания намерена изучить вместе с Саудовской Аравией возможность создания совместного проекта по производству каучука. По словам представителя «Сибура», примерно такой же проект компания реализует с индийской Reliance на территории Индии.

Михельсон сказал, что, кроме прочего, Саудовская Аравия и «Сибур» обсудили совместную работу компаний с «Новатэком». После того, как саудовской делегации рассказали о планах последней компании, стороны решили рассмотреть участие саудовской стороны в перспективных проектах.

Напомним, что Россия и Саудовская Аравия решили создать рабочую группу для проработки конкретных возможностей совместной работы в сфере энергетики, а также решили возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии еще в 2015 году. Однако на тот момент, как отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак, конкретных проектов в энергетической отрасли у сторон не было. По словам министра, Россия увидела интерес со стороны Саудовской Аравии в реализации в энергопроектов в РФ, аналогичная ситуация была и с проектами на территории самого королевства.

Тогда же по итогам Петербургского международного экономического форума было объявлено, что Москва и Эр-Рияд заключили крупную инвестиционную сделку. А именно, Саудовская Аравия решила вложить $10 млрд в экономику РФ. Деньги выделял саудовский суверенный фонд в партнёрстве с Российским Фондом Прямых Инвестиций. Это соглашение стало одним из результатов визита преемника наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии — Мухаммеда бен Сальмана в Россию и его переговоров с Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение пяти лет средства будут вкладывать в различные проекты на территории России. В их числе, например, строительство Центральной кольцевой автодороги.

Что касается компании «Сибур», то она является крупнейшим нефтехимическим холдингом России. Он занимается переработкой попутного нефтяного газа в Западной Сибири и производством сжиженных углеводородных газов. Углеводородное сырьё перерабатывается в синтетические каучуки на заводах в Тольятти, Воронеже и Красноярске и полимеры на «Сибур-Нефтехиме» в Дзержинске (Нижегородская область), «Сибур-Химпроме» в Перми, Томскнефтехиме и проч. В целом предприятия «Сибера» перерабатывают более 50% российского попутного нефтяного газа, также компания производит более четверти всех сжиженных углеводородных газов в стране, до 49% разных видов синтетических каучуков, шестую часть всего российского полиэтилена, а также значительную часть других нефтехимических продуктов.

Компания участвует в нескольких крупных проектах с иностранным компаниями. Это, например, СП с Reliance по выпуску бутилкаучука в Индии. Компании начали строить такой завод в 2013 году. Также в 2011 году «Сибур» и китайская Sinopec Corp. заключили Меморандум о взаимопонимании по возможному созданию двух совместных предприятий для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске и Шанхае. Также «Сибур», например, владеет заводом по производству полипропилена марки «Каплен» в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сибур» и «Русгидро» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения энергетическими ресурсами Амурского газохимического комплекса, строительство которого в настоящее время прорабатывает нефтехимическая компания. Согласно договоренностям, «Русгидро» обеспечит Амурский ГХК энергоресурсами. То есть появятся условия для надежного энергетического обеспечения одного из крупнейших возможных нефтехимических проектов и для повышения загрузки действующих и перспективных генерирующих объектов «Русгидро», а кроме того, оптимизации параметров работы энергетического оборудования компании.