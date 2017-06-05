Бишкек, 5 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии заочно предъявил обвинение в коррупции экс-председателю Фонда по управлению государственным имуществом Шералы Абдылдаеву и объявил его в розыск. Об этом сегодня, 5 июня, сообщила пресс-служба ГКНБ.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

Бывший чиновник является фигурантом уголовного дела, возбужденного против лидера парламентской фракции «Ата Мекен», депутата Омурбека Текебаева, также обвиненного в коррупции и мошенничестве.

Основная суть претензий к Шералы Абдылдаеву со стороны правоохранительных органов заключается в том, что Фонд по управлению госимуществом в период его руководства национализировал только 49% акций крупнейшего в Киргизии мобильного оператора «Мегаком».

ИА REGNUM напоминает, что 26 февраля 2017 года сотрудники киргизстанских спецслужб арестовали лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по требованию Генеральной прокуратуры, возбудившей против оппозиционного политика уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Мошенничество», основываясь на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского. По версии правоохранительных органов, Текебаев участвовал в коррупционной схеме по получению некоторым бывшим чиновниками контроля над сотовой компанией «Мегаком».