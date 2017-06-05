Севастополь, 5 июня, 2017, 11:50 — ИА Регнум. «Командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего Южного военного округа была утверждена схема размещения на первой площадке 30-й береговой батареи, — сказал Овсянников. — Потому что уже в начале сентября Севастополь примет Международный патриотический форум «Зарница», в котором примет участие свыше 10 тысяч детей со всей России зарубежных стран».

Patriotp.ru Парк «Патриот»

В городе создана рабочая группа по реализации первого этапа градостроительного комплекса парка. В соответствии с запросом Минобороны, задача города — обеспечить организационную и инфраструктурную поддержку. «Это касается водоснабжения, обеспечение телефонной связью и противопожарных работ на территории», — дополнил вице-губернатор Илья Пономарев.

По теме ранее: В Севастополе назвали три площадки под парк «Патриот» Минобороны

Как сообщало ИА REGNUM, военное ведомство определило три площадки под строительство филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот»: береговые батареи, Молочную балку и Балаклаву. Ранее военное ведомство планировало построить «Патриот» на участке в районе горы Гасфорта. Однако позднее отказалось от своего решения.