Киев, 5 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Памятник командиру Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) Николаю Щорсу является «интересным образцом», заявил 2 мая директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает УНН.

Илья Яковлев Памятник Николаю Щорсу в киеве на бульваре Шевченко

Читайте также: Памятник Богдану Хмельницкому в Чернигове хотят развернуть от Москвы

По его словам, статуя на бульваре Шевченко в Киеве, изображающая красного командира верхом на коне, является «интересным образцом искусства советской эпохи», в связи с чем ее перевезут в Музей монументальной пропаганды СССР.

«Учитывая то, что памятник Николаю Щорсу является интересным образцом искусства советской эпохи, он должен быть сохранен. Я надеюсь, что он как можно скорее будет перевезен [в Музей монументальной пропаганды СССР]», — сказал Вятрович.

Читайте также: Забыть, но помнить: в Киеве откроют музей монументальной пропаганды СССР

Напомним, открыть музей, который будет «напоминать жителям Украины о периоде, который никогда не должен повториться», планируется в ноябре 2017 года. Одним из инициаторов создания музея является автор так называемого «декоммунизационного пакета законов», сторонник карателей УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владимир Вятрович.