Москва, 5 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Общее позиционирование на рынке чёрного золота остаётся неизменным — цены на сырьё стараются вернуть к нисходящему тренду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

lalabell68 Нефтяная вышка

«После решения ОПЕК продлить действие энергетического пакта, внимание трейдеров снова сфокусировано на статистике из США. Именно штаты поддерживают рыночное убеждение, что продление действия соглашения по ограничению добычи будет недостаточным для балансировки глобального рынка чёрного золота», — считает Деев.

По его словам, объём добычи нефти в США на прошлой неделе вырос на 22 тыс. баррелей в день до 9,342 млн баррелей. Кроме того, в стране уже 20-ю неделю подряд растёт количество буровых установок.

«На этом фоне снова вспоминаются прогнозы Rystad Energy, согласно которым, добыча нефти в США может достичь рекордного уровня ещё до конца 2017 года», — объясняет Деев.

Речь идёт об исторической отметке в 10 млн баррелей в день, которая в последний раз была зафиксирована в ноябре 1970 года. Тогда цены на нефть торговались ниже 3 долларов за баррель.

По словам Деева, восстановление производства в США идёт в два раза быстрее, чем сокращалось.

«Поэтому закрепление нефти марки Brent ниже 50 долларов за баррель — более, чем реальная цель», — уверен Деев.