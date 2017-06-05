Волгоград, 5 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области выявлен очередной очаг особо опасного инфекционного заболевания животных. Как уточнили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии 5 июня, африканская чума свиней обнаружена в посёлке Вторая пятилетка в Среднеахтубинском районе.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Диагноз установила экспертиза. Для его подтверждения биологический материал направлен во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии во Владимирскую область.

Сколько животных пало, и какое количество свиней предстоит уничтожить, не уточняется. Однако уже известно, что гражданам будет выплачена компенсация за утраченное поголовье.

В настоящее время на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. Специалисты региональной ветеринарной службы ликвидируют последствия и принимают профилактические меры для предупреждения распространения инфекции.

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Карантин по чуме свиней снят во всех районах Волгоградской области

Это первый случай АЧС в 2017 году на территории Волгоградской области. Чтобы избежать эпидемии, владельцам подсобных хозяйств необходимо обеспечить безвыгульное содержание свиней, не допускать загрязнения территории отходами животноводства, а также немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2017 года территория Волгоградской области являлась благополучной по африканской чуме свиней. Последние неблагополучные пункты по заболеванию были ликвидированы зимой 2016 года. В декабре были завершены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней в двух муниципальных районах Иловлинском и Котовском. Опасный вирус был зарегистрирован в племенном репродукторе КХК АО «Краснодонское» и в личном подсобном хозяйстве в Котовском районе.

А в сентябре 2016 года от АЧС оздоровили территории Нехаевского, Руднянского и Камышинского районов.

Добавим, что в 2016 году в Волгоградской области от вспышек африканской чумы свиней пострадали более 1,5 тыс. личных подсобных хозяйства и одно сельскохозяйственное предприятие, где было уничтожено более 5 тыс. животных. Всего за отчетный период в Волгоградской области было зарегистрировано 17 эпизоотических очагов в 13 неблагополучных пунктах и четыре объекта, инфицированных вирусом африканской чумы свиней. Заболевание регистрировалось на территории Еланского, Иловлинского, Камышинского, Котовского, Нехаевского, Новоаннинского и Руднянского районов и городе Михайловка. Гражданам и юрлицам возместили свыше 107 млн рублей ущерба, понесённого при отчуждении свиней и изъятии продукции свиноводства при ликвидации очагов АЧС.