Омск, 5 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В Марьяновском районе Омской области обнаружено тело 24-летнего мужчины. Предположительно, он погиб от удара молнии, сообщает 5 июня пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Andrew Dressel Велосипед

Трагедия произошла вечером 3 июня в окрестностях села Чебуренки. По предварительным данным, местный житель ехал на велосипеде по полю во время грозы и попал под удар молнии. Повреждения оказались смертельными.

По факту происшествия ведется доследственная проверка. Итогом работы станет процессуальное решение.

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