Москва, 5 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В интернете распространяется новый опасный вирус, который от лица известных авиакомпаний предлагает выиграть билеты. Об этом 5 июня сообщает НТВ.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

По всему миру происходит заражение компьютеров. Мошенники предлагают пользователям выиграть авиабилеты. Например, во Франции — от лица компании Air France, а в России — от лица Emirates или «Аэрофлота».

"В сети появились мошенники, выдающие себя за нас!», — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере «Аэрофлота».

При переходе по ссылке, пользователь заражает свое устройство вирусом-трояном. Этот вирус, авторизовавшись в Facebook, передает мошенникам личные данные пользователя. Кроме того, а также делает рассылку его контактам, а также репостит информацию о выигранных авиабилетах на взломанной странице.

Как отмечается, злоумышленники, получив доступ, могут обчищать онлайн-счета пользователей и компаний, воровать информацию, подключать устройство к сети, использующейся для DDoS-атак или рассылки спама, а также использовать компьютер для хранения запрещенной информации и сокрытия киберпреступлений.

Новую атаку уже сравнивают с печально известным вирусом WannaCry, который поразил тысячи компьютеров по всему миру.

Напомним, что массовая кибератака с помощью WannaCry началась 12 мая 2017 года. Объектами стали десятки тысяч компьютеров. С помощью вредоносной программы злоумышленники вымогали средства у пользователей, а также у государственных и коммерческих организаций.