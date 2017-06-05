Рим, 5 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. В сети опубликован рендер нового суперкара от Alfa Romeo, машина может быть создана в сотрудничестве с Fiat-Chrysler и Ferrari, изображения опубликовал у себя портал 4 мая портал Micetimes.

Petar Milošević Значек Alfa Romeo

В настоящее время модельный ряд бренда состоит из кроссоверов и седанов, но поскольку в СМИ стали поступать сообщения о том, что компания планирует выпустить суперкар, независимые дизайнеры пытались представить себе, как будет выглядеть подобная машина от Alfa Romeo.

Изображения необычного автомобиля были выложены дизайнером под псевдонимом Guitarist на портале CarDesign. Автомобиль позиционировался им как флагманский суперкар Alfa Romeo. В основе дизайна машины лежит внешность моделей 4C и 8C, также некоторые элементы дизайна имеют много общего с моделями шведского бренда Koenigsegg.

У автомобиля довольно агрессивная внешность, которую подчеркивают широкие воздухозаборники спереди и сбоку и огромные колеса с литыми дисками довольно оригинального дизайна.

Что касается технических характеристик, новая машина теоретически может быть оснащена 2,9-литровым битурбированным двигателем V6, который устанавливается на модели Giulia и Stelvio, но сообщается, что его мощность будет больше стандартных 503 л.с.

Напомним, Alfa Romeo — это итальянский производитель автомобилей премиум класса, компания была основана в 1910 году. Первый свой кроссовер Stelvio компания представила в ноябре 2016 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.