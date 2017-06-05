Донецк, 5 июня, 2017, 10:57 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили шесть раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Желобок, пгт Фрунзе и Калиново, районам Алмазной.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 44 раза. Под огнем оказались 18 населенных пунктов.

Из-за обстрелов украинской артиллерией в поселке Трудовские погибла женщина 37 лет, ее сын был ранен. На данный момент ребенок находится в травматологическом центре.

Помимо этого, ВСУ повредили снарядами ЛЭП в районе Ясиноватой, оставив без электроэнергии порядка 300 жителей села Васильевка.

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По данным Украины, двое солдат ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 60 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Водяного, Талаковки, Гнутово, Лебединского, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Верхнеторецкого, Опытного, Троицкого, Зайцево, Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки, Богуславского, Станицы Луганской.

Напомним, гражданская война, развязанная преступной украинской властью против собственного народа, длится в Донбассе с 2014 года. За это время украинские войска неоднократно предпринимали попытки захватить ДНР и ЛНР, а также обстреливали артиллерией мирные населенные пункты республик и совершали диверсии.