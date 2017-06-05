Волгоград, 5 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. В Волгоградской области снова слышны танковые выстрелы. В «Танковом биатлоне» на полигоне Прудбой соревнуются семь танковых экипажей из Южного, Восточного, Западного и Центрального военных округов, а также Северного флота, Воздушно-десантных войск и Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Соревнования, проходящие в рамках Всеармейских игр 2017, стартуют сегодня, 5 июня и продлятся до 10 июня. Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, боевую подготовку и мастерство продемонстрируют победители отборочных туров.

В конкурсе «Суворовский натиск» примут участие шесть мотострелковых взводов от всех военных округов, а также команды от Дальневосточного и Московского высших общевойсковых командных училищ.

Увидеть зрелищные соревнования сможет каждый желающий. Победители будут представлять Россию на международных играх «АРМИ-2017», которые состоятся на территории пяти государств: России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и Китайской Народной Республики с 29 июля по 12 августа.

Добавим, чтоокружной этап конкурсов «Суворовский натиск», «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» проходил на полигоне Прудбой в апреле 2017 года. Своё мастерство продемонстрировали более 150 военнослужащих частей и соединений Южного военного округа. В состязаниях приняли участие порядка 40 единиц военной техники.

К участию в окружных состязаниях в ходе отборочных конкурсов в воинских частях, бригадах и армиях ЮВО были отобраны лучшие экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. 16 лучших экипажей танков Т-72Б3 и 16 экипажей боевых машин пехоты БМП-2 продемонстрировали боевую мощь своих машин.

Первый этап соревнований начался с так называемого «динамического показа». Первыми на огневые позиции стала выдвигаться артиллерия — 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С19М1"Мста-С». Над полигоном пролетели самолеты Су-24 и Су-25СМ, которые нанесли ракетно-бомбовые удары по переднему краю условного противника, а затем перед его фронтом поставили дымовую завесу. Затем в бой пошли новые танки Т-90С и мотострелковый взвод на боевых машинах БМП-3.

Огневой налёт реактивных систем залпового огня «Торна-Г» и точный огонь 120-мм самоходных орудий 2с34 «Хоста» отразили контратаку «противника». Над полем боя кружили вертолеты Ми-8АМТШ, из которых десантировалось разведывательное подразделение. Место десантирования прикрывали вертолеты Ми-35, нанося удары неуправляемыми ракетами по «противнику». Завершился «динамический показ» выступлением разведывательного подразделения с демонстрацией приемов армейского рукопашного боя.