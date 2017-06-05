Корсаков, Сахалинская область, 5 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В первый в 2017 году рейс из сахалинского Корсакова в японский Ваканай на судне «Пингвин-33» отправились 14 пассажиров, передает корреспондент ИА REGNUM

schaeffler Новигация

Читайте также: Олег Кожемяко предложил выдавать визы россиянам в Японию на Сахалине

Первый рейс навигации был запланирован на 2 июня, однако его отменили в связи с плохими погодными условиями. Всего до сентября 2017 года оператор перевозок — ОАО «Сахалинское морское пароходство» — планирует осуществить 78 рейсов Корсаков-Ваканай-Корсаков. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании, стоимость билета для взрослого составляет всего 10 080 рублей от Корсакова до Ваканая и 10 320 рублей — в обратную сторону. Детский билет (от 6 до 11 лет) обойдется в 10 200 рублей (туда и обратно).

В случае, если 1 взрослый пассажир везет 1 ребенка — малыш до 6 лет едет бесплатно. Если же 1 взрослый везет 2 и более детей — за второго ребенка придется заплатить 50% от стоимости взрослого билета.

Судоходная компания предупреждает пассажиров, что цены устанавливаются в рублевом эквиваленте и могут меняться в зависимости от колебаний курса. Клиентам предлагается уточнять цены на день приобретения билетов.

Приобрести билет можно лишь при наличии японской визы у россиян и, соответственно, российской визы у японцев.

Время в пути в одну сторону — в районе 4 часов.

Впервые морские рейсы на линии Корсаков-Ваканай стали осуществлять в начале 90-х годов ХХ века. Позднее они были прекращены по различным экономическим причинам. В 2015 году ОАО «Сахалинское морское пароходств"о поддержало инициативу губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и вновь открыло навигацию в Ваканай.

Читайте также: Сахалин — отрезан для своих, но доступен для чужих

Как сообщало ИА REGNUM, поездка в соседнюю Японию для многих сахалинцев и курильчан доступнее, чем поездка по своей стране или даже собственному региону. Многие коренные сахалинцы, родившиеся и выросшие на острове, никогда не были на Курилах: поездка для семьи из 4 человек обойдется в 140 тыс. рублей. Тогда, как в Японию все та же семьи может съездить за 80 тыс.

Сохраняется и проблема транспортной доступности Сахалина и Курил — на линии Ванино-Холмск работают всего три парома класса «Сахалин», причем один из них перевозит опасные грузы и пассажиров на борт не берет. Правда, правительство области при содействии федерального бюджета заказало строительство двух новых паромов на Амурском судостроительном заводе, а на паромной переправе Ванино-Холмск впервые за 40 лет началась реконструкция.

Намного проблематичнее сообщение между Сахалином и Курилами — купленный за «бешеные» бюджетные деньги старый и ржавый теплоход «Поларис» уже «проел» в дорогущих иностранных ремонтах едва ли не 2 собственных стоимости. В настоящее время судно, не пригодное к эксплуатации, ждет своей участи в доке южно-корейского Пусана. Платит за стоянку и обслуживание — региональный бюджет.